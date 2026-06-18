Akaryakıta indirim geldi: İşte 18 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlar

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 44 kuruşluk indirim geldi.

Motorine geçtiğimiz iki gün de 40 kuruş ve 1 lira 17 kuruş indirim yansıtılmıştı.

Böylece üç gün üst üste fiyat düşüşü yaşanmış oldu.