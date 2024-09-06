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  4. Akaryakıta indirim geldi: İşte 6 Eylül 2024 benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar

Akaryakıta indirim geldi: İşte 6 Eylül 2024 benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1.84 TL indirim yapıldı. Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte 6 Eylül 2024 Cuma günü benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar...

Akaryakıta indirim geldi: İşte 6 Eylül 2024 benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - Sayfa 1

Brent petrol fiyatı ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor.

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Akaryakıta indirim geldi: İşte 6 Eylül 2024 benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - Sayfa 2

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim 6 Eylül 2024 tarihinde saat 00.01'dan itibaren pompaya yansıdı.

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Akaryakıta indirim geldi: İşte 6 Eylül 2024 benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - Sayfa 3

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

6 Eylül Çarşamba günü saat 00.01'dan itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.81 TL indirim geldi.

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Akaryakıta indirim geldi: İşte 6 Eylül 2024 benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - Sayfa 4

Otogaz ve motorin grubunda ise bir fiyat değişikliğine gidilmedi.

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