  4. Akaryakıta tarihin en büyük zammı! Motorine dev zam geldi (25 Ekim 2025 benzin, motorin, LPG fiyatı)

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgası yaşandı. Gece yarısından itibaren motorinin litresi 3 TL 4 kuruş zamlandı, tabela değişti. Peki benzin, motorin ve LPG kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.

Öte yandan, ABD'nin Rus petrol şirketleri Rosneft ve LUKOIL'e yaptırım uygulamasının ardından petrol fiyatları 61 dolardan 65 dolar seviyesine yükseldi.

Bu gelişmenin ardından akaryakıta büyük zam geldi.

AKARYAKITA GECE YARISI BÜYÜK ZAM GELDİ

ABD'nin Rus petrolüne yasak getirmesinin ardından akaryakıta tarihin en büyük zammı yapıldı.

