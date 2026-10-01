Akaryakıta üçlü zam geldi, tablo değişti: İşte 1 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, vatandaşların “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor. İşte 1 Ekim 2026 Perşembe günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.
EŞEL MOBİL SİSTEMİ SONA ERDİ
Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, bugün itibarıyla sona erdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu ÖTV düzenlemesiyle, akaryakıtta yeni dönem başladı. Enflasyonla mücadele ve piyasadaki ani fiyat şoklarını engellemek için benzinde vergi artışı, ağustosta motorin için yapılan düzenlemeye benzer şekilde aylara bölündü.
AKARYAKITA KAÇ TL ZAM GELDİ?
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 4 lira 10 kuruş, motorinin litre fiyatına 3 lira 60 kuruş, otogazın litre fiyatına ise 1 lira 45 kuruşluk zam yansıtıldı.
Böylece motorin fiyatı bazı illerde yeniden 100 TL'ye yaklaştı.