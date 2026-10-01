Akaryakıta üçlü zam geldi, tablo değişti: İşte 1 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

EŞEL MOBİL SİSTEMİ SONA ERDİ

Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, bugün itibarıyla sona erdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu ÖTV düzenlemesiyle, akaryakıtta yeni dönem başladı. Enflasyonla mücadele ve piyasadaki ani fiyat şoklarını engellemek için benzinde vergi artışı, ağustosta motorin için yapılan düzenlemeye benzer şekilde aylara bölündü.