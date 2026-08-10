Akaryakıta zam kapıda: İşte 10 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Sektör kaynaklarına göre benzin fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren 2,08 TL zam öngörülürken, bunun 1,56 TL’si pompa fiyatlarına yansıyacak.

Bu fiyatlandırmanın 11 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.