Akaryakıta zam kapıda: İşte 3 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması petrol fiyatlarını yukarı çekti. Brent petrolün varil fiyatı 95 doların üzerine çıkarken, 96 dolar seviyesini de aştı. Petroldeki yükseliş Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını da yakından etkiliyor. Pazartesi gecesi motorine zam gelirken, bu hafta petrol fiyatlarının 96 doların üzerine yükselmesi pompada yeni fiyat artışları yaşanabileceği beklentisini güçlendirdi. Peki bugün benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? İşte 3 Eylüll 2026 Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları...
ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması petrol fiyatlarını yukarı taşırken, Brent petrolün varil fiyatı 95 doların üzerine çıktı. Brent petrol gün içinde 97 dolar seviyesini de test ederken, jeopolitik risklerin artması akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş Türkiye'de akaryakıt tabelalarına da yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1 Eylül 2026 Salı gününden itibaren 3,60 TL zam gelmişti.