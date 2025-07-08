Akaryakıta zam kapıda: İşte 8 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının yüksek seyretmesinden ötürü Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına 1.15 lira zam yapılması öngörülüyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 8 Temmuz 2025 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.
Motorinin litre fiyatına Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş zam yapılması öngörülüyor.
Peki, 8 Temmuz 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 8 Temmuz 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 51.21 TL
Motorin litre fiyatı: 52.40 TL
LPG litre fiyatı: 26.06 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 51.07 TL
Motorin litre fiyatı: 52.29 TL
LPG litre fiyatı: 25.46 TL