Akaryakıta zam kapıda: İşte 8 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Motorinin litre fiyatına Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

Peki, 8 Temmuz 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 8 Temmuz 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: