Akaryakıta zam mı geliyor? 21 Haziran 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

21 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 79 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Zamların gelecek hafta pazartesi ya da salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.