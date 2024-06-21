Akaryakıta zam mı geliyor? 21 Haziran 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar?
21 Haziran 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Peki, 21 Haziran’da akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? 21 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 21 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları…
21 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?
Benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 79 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Zamların gelecek hafta pazartesi ya da salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.
İşte 21 Haziran 2024 cuma güncel akaryakıt fiyatları;
İstanbul Avrupa
Benzin Fiyatı: 40.29 TL/L
Motorin Fiyatı: 40.67 T /L
LPG fiyatı: 20.19 TL/L
İstanbul Anadolu
Benzin fiyatı: 40.15 TL/L
Motorin fiyatı: 40.57 TL/L
LPG fiyatı: 19.64 TL/L
Ankara
Benzin Fiyatı: 41.24 TL/L
Motorin Fiyatı: 41.63 TL/L
LPG fiyatı: 20.19 TL/L
İzmir
Benzin Fiyatı: 41.54 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.02 TL/L
LPG fiyatı: 19.89 TL/L
Adana
Benzin Fiyatı: 41.87 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.28 TL/L
LPG fiyatı: 19.99 TL/L