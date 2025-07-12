Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 12 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Dolar kuru ve brent petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında ibre yukarıya döndü. Peki bugün benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
Petrol ve döviz piyasasındaki gelişmelerin yanı sıra otomatik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı nedeniyle akaryakıtta fiyat artışları oldu.
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Dolar kurundaki yükseliş ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü harekete neden oldu.
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