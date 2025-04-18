Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 18 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanma ve döviz kurundaki yukarı yönlü hareket, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. En son 17 Nisan gecesi benzinin litre fiyatına 97 kuruşluk zam yapıldı. Peki 18 Nisan Cuma sabahı itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Küresel enerji piyasalarında yaşanan belirsizlikler ve döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlilik, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.
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17 Nisan 2025 gecesi itibarıyla benzinin litre fiyatına 97 kuruş zam yapıldı. Zam, gece yarısından sonra pompaya yansırken; 18 Nisan Cuma sabahı itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatında herhangi bir değişiklik yok.
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