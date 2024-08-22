Akaryakıtta 15 milyar liralık vergi kaybının önüne geçilecek! Son tarih 31 Aralık
Yıl sonuna kadar 8 milyon aracın Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne geçmesiyle beraber akaryakıtta 15 milyar liralık vergi kaybının önlenmesi amaçlanıyor.
Türkiye’de akaryakıt ikmali süreçlerini daha güvenli, hızlı ve verimli hâle getirmek maksadıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile usulsüz olarak gider gösterilen akaryakıt harcamalarının önüne geçilerek yaklaşık 15 milyar liralık vergi kaybı engellenecek.
SON TARİH 31 ARALIK
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre geçen yıl ekimde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre ticari araç sahiplerinin ve akaryakıt istasyonu işleten UTTS mükelleflerinin 31 Aralık’a kadar taşıt tanıma birimini taktırmaları gerekiyor.
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Taşıtların yakıt depo girişlerine taşıt tanıma birimi takılarak yakıt dolum işlemi sırasında birimden plaka bilgisinin otomatik olarak ödeme kaydedici cihaza iletildiğini belirten Turpak Üst Yöneticisi (CEO) Tamer Şengönül, “Ticari araçların plakaları ödeme kaydedici cihazlara manuel olarak değil otomatik aktarılarak, hatalı plaka girişi ve fiş basılmasının önüne geçilecek. Böylece ticari araç sahipleri akaryakıt istasyonlarından çok daha hızlı yakıt alımı yapabilecek. Otomatik tanıma ve hızlı yakıt ikmali sayesinde zaman kaybı en aza iner, operasyonel verimlilik artar” dedi.
Şengönül, şahıs şirketleri, holdingler, motosikletler, otomobiller, kamyonetler ve minibüslere kadar herhangi bir şirket üzerine kayıtlı olan ortalama 8 milyon vasıta bulunduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: