Akaryakıtta 15 milyar liralık vergi kaybının önüne geçilecek! Son tarih 31 Aralık

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Taşıtların yakıt depo girişlerine taşıt tanıma birimi takılarak yakıt dolum işlemi sırasında birimden plaka bilgisinin otomatik olarak ödeme kaydedici cihaza iletildiğini belirten Turpak Üst Yöneticisi (CEO) Tamer Şengönül, “Ticari araçların plakaları ödeme kaydedici cihazlara manuel olarak değil otomatik aktarılarak, hatalı plaka girişi ve fiş basılmasının önüne geçilecek. Böylece ticari araç sahipleri akaryakıt istasyonlarından çok daha hızlı yakıt alımı yapabilecek. Otomatik tanıma ve hızlı yakıt ikmali sayesinde zaman kaybı en aza iner, operasyonel verimlilik artar” dedi.