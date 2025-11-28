Akaryakıtta çifte indirim tabelaya yansıdı: İşte 28 Kasım 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıtta çifte indirim pompaya yansıdı. Benzin ve motorine gece yarısından itibaren indirim geldi. Peki bugün benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? İşte 28 Kasım 2025 Cuma günü benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik ile vergilerdeki değişimler, akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansımaya devam ediyor.
Hafta başında 61 doların altına inen Brent petrolün varil fiyatı, akaryakıttaki zam furyasını indirime çevirdi.
Motorine 25 Kasım Salı günü yapılan 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir indirim haberi daha geldi.