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  4. Akaryakıtta tabelalar değişiyor! Benzine indirim geliyor

Akaryakıtta tabelalar değişiyor! Benzine indirim geliyor

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve dövizdeki değişiklikler akaryakıta da yansıyor. Benzin fiyatlarında pazartesi gece yarısından itibaren indirim yapılması bekleniyor.

Akaryakıtta tabelalar değişiyor! Benzine indirim geliyor - Sayfa 1

Petrol fiyatları dolardaki güçlenmenin etkisi ile haftalık kayıplarını derinleştirdi. Petrolde ibrenin tersine dönmesiyle akaryakıtta rafineri çıkış fiyatlarında da değişiklikler yaşanıyor.

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Akaryakıtta tabelalar değişiyor! Benzine indirim geliyor - Sayfa 2

Benzine indirim geliyor 

Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine indirim gelmesi bekleniyor. Pompadaki 62 kuruşluk indirimle benzin, İstanbul'da 42.28, Ankara'da 42.71, İzmir'de 43.17 liraya gerileyecek.

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Akaryakıtta tabelalar değişiyor! Benzine indirim geliyor - Sayfa 3

Motorinde indirim var mı?

Motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Akaryakıtta tabelalar değişiyor! Benzine indirim geliyor - Sayfa 4

16 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları 

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları 

Benzin litre fiyatı: 42.90 TL

Motorin litre fiyatı: 42.88 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

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