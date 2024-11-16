Akaryakıtta tabelalar değişiyor! Benzine indirim geliyor
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve dövizdeki değişiklikler akaryakıta da yansıyor. Benzin fiyatlarında pazartesi gece yarısından itibaren indirim yapılması bekleniyor.
Petrol fiyatları dolardaki güçlenmenin etkisi ile haftalık kayıplarını derinleştirdi. Petrolde ibrenin tersine dönmesiyle akaryakıtta rafineri çıkış fiyatlarında da değişiklikler yaşanıyor.
Benzine indirim geliyor
Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine indirim gelmesi bekleniyor. Pompadaki 62 kuruşluk indirimle benzin, İstanbul'da 42.28, Ankara'da 42.71, İzmir'de 43.17 liraya gerileyecek.