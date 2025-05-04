Akaryakıtta tabelalar değişiyor! Pompada yeni indirim yolda
Petrol fiyatları dövizdeki değişiklik ve enerji piyasasındaki dalgalanma pompaya yansımaya devam ediyor. Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor. Pompada yeni indirim salı günü yansıyacak. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve küresel piyasalarda son durum
Başkan Donald Trump’ın yeni tarifeler ve petrol fiyatlarının düşürülmesini yüksek sesle talep etmesi küresel piyasaları sarstı.
Yüzde 6'dan fazla düşüş yaşandı
Ham petrol vadeli işlemleri, küresel talebin zayıflaması ve arzın yeniden canlanmasına ilişkin endişelerin piyasa duyarlılığını etkilemesiyle geçen hafta yüzde 6'dan fazla düşüş yaşadı.
Enerji piyasasındaki dalgalanma pompaya yansıyor
Petrol fiyatları 4 yılın en düşük seviyesine inerken, dövizdeki değişiklik ve enerji piyasasındaki dalgalanma pompaya yansımaya devam ediyor.