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Akaryakıtta tabelalar değişiyor! Pompada yeni indirim yolda

Petrol fiyatları dövizdeki değişiklik ve enerji piyasasındaki dalgalanma pompaya yansımaya devam ediyor. Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor. Pompada yeni indirim salı günü yansıyacak. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve küresel piyasalarda son durum

Akaryakıtta tabelalar değişiyor! Pompada yeni indirim yolda - Sayfa 1

Başkan Donald Trump’ın yeni tarifeler ve petrol fiyatlarının düşürülmesini yüksek sesle talep etmesi küresel piyasaları sarstı.

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Akaryakıtta tabelalar değişiyor! Pompada yeni indirim yolda - Sayfa 2

Yüzde 6'dan fazla düşüş yaşandı

Ham petrol vadeli işlemleri, küresel talebin zayıflaması ve arzın yeniden canlanmasına ilişkin endişelerin piyasa duyarlılığını etkilemesiyle geçen hafta yüzde 6'dan fazla düşüş yaşadı.

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Akaryakıtta tabelalar değişiyor! Pompada yeni indirim yolda - Sayfa 3

Enerji piyasasındaki dalgalanma pompaya yansıyor

Petrol fiyatları 4 yılın en düşük seviyesine inerken, dövizdeki değişiklik ve enerji piyasasındaki dalgalanma pompaya yansımaya devam ediyor.

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Akaryakıtta tabelalar değişiyor! Pompada yeni indirim yolda - Sayfa 4

Pompada fiyat değişiyor, yeni indirim yolda 

Türkiye’de oto gaz kullanıcıları için büyük indirim kapıda: 6 Mayıs Salı günü itibarıyla litre fiyatı 1 lira 20 kuruş düşecek.

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