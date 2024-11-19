Akaryakıtta yeni dönem başladı: 8 milyon araca uygulanacak

Turpak'tan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ülkede 78 şirketi 1000 noktada araçlara montaj yapmak üzere yetkilendirdi. Bu kapsamda, Türkiye'deki ilk UTTS montajı Turpak tarafından gerçekleştirildi.