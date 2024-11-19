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Akaryakıtta yeni dönem başladı: 8 milyon araca uygulanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı akaryakıtta vergi kaybını önlemeyi hedefleyen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin (UTTS) ilk montajı tamamlandı. Sistem, yılbaşından itibaren iş araçlarında uygulanmaya başlanacak.

Akaryakıtta yeni dönem başladı: 8 milyon araca uygulanacak - Sayfa 1

Akaryakıtta vergi kaybının önüne geçecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) ilk montajı gerçekleştirildi. Bakan Şimşek yeni düzenlemenin yıl başından itibaren zorunlu olacağını açıklamıştı.

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Akaryakıtta yeni dönem başladı: 8 milyon araca uygulanacak - Sayfa 2

Turpak'tan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ülkede 78 şirketi 1000 noktada araçlara montaj yapmak üzere yetkilendirdi. Bu kapsamda, Türkiye'deki ilk UTTS montajı Turpak tarafından gerçekleştirildi.

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Akaryakıtta yeni dönem başladı: 8 milyon araca uygulanacak - Sayfa 3

Taşıtların yakıt deposu yanına montajı yapılan Taşıt Tanıma Birimi (TTB), sahip olduğu özel teknoloji sayesinde söküldüğünde kullanılmaz hale geliyor.

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Akaryakıtta yeni dönem başladı: 8 milyon araca uygulanacak - Sayfa 4

8 MİLYON TİCARİ ARACA UYGULANACAK

Türkiye genelinde 8 milyon ticari araca uygulanması planlanan sistemle akaryakıt satışlarının dijital olarak kayıt altına alınması sağlanarak, sektördeki şeffaflığın artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi hedefleniyor.

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