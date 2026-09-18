Akaryakıtta zam veya indirim var mı? İşte 18 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı
Petrol ve döviz piyasalarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını yakından etkilemeye devam ediyor. Peki 18 Eylül 2026 Cuma günü benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durum da gündemdeki yerini koruyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve peş peşe yapılan ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor.
Peki 18 Eylül 2026 Cuma günü benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...