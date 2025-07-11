Akaryakıtta zam ya da indirim var mı? İşte 11 Temmuz 2025 cuma günü güncel akaryakıt fiyatları
Dolar kuru ve brent petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle motorin ve benzin fiyatlarında yükseliş sürüyor. 9 Temmuz’da motorine yapılan 1,20 TL’lik zammın ardından mazot fiyatları birçok şehirde 55 TL’yi aşarken, benzin fiyatları da 52 TL’ye dayandı. İşte 11 Temmuz 2025 Cuma güncel akaryakıt fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile birlikte vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Vatandaşlar "Benzinin litresi kaç TL?", "Motorin fiyatları ne kadar?", "LPG fiyatları kaç lira oldu?" sorularının yanıtını merak ediyor.
Temmuz ayının ilk haftasında yapılan otomatik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemesinin ardından akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış son olarak 9 Temmuz 2025’te motorine yapılan 1,20 TL'lik zam ile devam etti.