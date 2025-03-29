Akaryakıtta zam ya da indirim var mı? İşte 29 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 29 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik var mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak dalgalanıyor. 29 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim gelmedi.
Hafta boyunca gelen fiyat artışları ise pompa fiyatlarına yansıdı. Son olarak motorine 26 Mart’ta 1 lira 42 kuruş zam gelirken, benzin fiyatı 24 Mart’ta 1 lira 51 kuruş zamlandı. LPG’ye ise 27 Mart’ta 65 kuruşluk zam geldi ve fiyatlar 28 TL’nin üzerine çıktı.