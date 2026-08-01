Akfen, Kordsa, Armada Gıda, Tera... İşte Temmuzda sermaye artıran 12 dev şirket
Temmuz ayında Borsa İstanbul'da bedelsiz sermaye artırımları ön plana çıktı. Kordsa ve Armada Gıda'nın da aralarında yer aldığı 12 BİST şirketi, öz kaynaklarını sermayelerine ekleme kararı verdi. Yüzde 1800'e varan oranlarla sermayesini katlayan şirketler oldu. İşte Temmuz ayında yapılan sermaye artırımlarına ilişkin tüm ayrıntılar...
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler açısından Temmuz ayı, bedelsiz sermaye artırımı kararlarıyla hareketli bir dönem oldu. Şirketlerin özkaynaklarını sermayelerine ekleyerek attıkları bu adımlar, yatırımcıların da yakın takibinde yer aldı.
Temmuz ayında yönetim kurullarınca alınan ve Genel Kurul onaylarıyla kesinleşen 12 bedelsiz sermaye artırımı kararı şu şekilde sıralandı:
Baydöner Restoranları A.Ş. BYDNR
Temmuz ayında ilk bedelsiz sermaye artırımı kararını Baydöner Restoranları A.Ş. aldı. Şirket, 1 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamada 84.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanacak şekilde %615 oranında artırarak 600.600.000 TL’ye yükselteceğini bildirdi. Söz konusu sermaye artırımının kaynağını ise sermaye düzeltmesi farkları, hisse senedi ihraç primleri ve maddi duran varlık yeniden değerleme artışları oluşturdu.
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE)
Temmuz ayındaki ikinci bedelsiz sermaye artırımı kararı CW Enerji’den geldi. Şirket, 1 Temmuz’da yaptığı açıklamada 2026 yılında nakit temettü dağıtmayacağını, bunun yerine kar payının tamamını ortaklarına bedelsiz hisse olarak vereceğini duyurdu. %53,02005 oranında gerçekleştirilecek sermaye artırımı kapsamında 571.709.991 TL tutarındaki bedelsiz kar payı pay sahiplerine dağıtılacak.