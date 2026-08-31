Almanya’dan Türkler için yeni fırsat: 4.500 Euro’ya kadar maaş, sınavlar Türkçe

Türkiye’nin yanı sıra, dünyanın birçok yerinden vatandaşlar, Almanya’daki imkanlardan yararlanmak istiyor. Bu bir gerçek ve her yıl yüz binlerce, milyonlarca kişi iş açığı olan Almanya’nın kapılarını aralıyor. Bu kez de Almanya’da iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir iş imkanı sunuldu.