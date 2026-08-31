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Almanya’dan Türkler için yeni fırsat: 4.500 Euro’ya kadar maaş, sınavlar Türkçe

Almanya’da çalışıp hayatını devam ettirmek isteyen Türk vatandaşları için yeni bir kapı açıldı. Maaşlar 4.500 Euro’ya kadar ulaşırken, sınav sistemi ise Türkçe oldu.

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Almanya’dan Türkler için yeni fırsat: 4.500 Euro’ya kadar maaş, sınavlar Türkçe - Sayfa 1

Türkiye’nin yanı sıra, dünyanın birçok yerinden vatandaşlar, Almanya’daki imkanlardan yararlanmak istiyor. Bu bir gerçek ve her yıl yüz binlerce, milyonlarca kişi iş açığı olan Almanya’nın kapılarını aralıyor. Bu kez de Almanya’da iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir iş imkanı sunuldu.

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Almanya’dan Türkler için yeni fırsat: 4.500 Euro’ya kadar maaş, sınavlar Türkçe - Sayfa 2

Almanya, lojistik sektöründe kronik hale gelen şoför açığını kapatmak için radikal bir adım attı ve profesyonel sürücüler için yapılan mesleki yeterlilik sınavına Türkçe dil seçeneğini de ekledi. 

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Almanya’dan Türkler için yeni fırsat: 4.500 Euro’ya kadar maaş, sınavlar Türkçe - Sayfa 3

Sektördeki 120 bin kişilik devasa açık, 4.500 Euro'yu bulan brüt maaşlarla Türk vatandaşları için yeni ve cazip bir iş kapısı araladı.

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Almanya’dan Türkler için yeni fırsat: 4.500 Euro’ya kadar maaş, sınavlar Türkçe - Sayfa 4


SINAVDA DİL BARİYERİ KALKTI

Alman Federal Karayolu Taşımacılığı, Lojistik ve Atık Yönetimi Birliği'nin (BGL) verilerine göre, 2025 sonunda ülkede 120 binden fazla kamyon şoförüne ihtiyaç duyuluyordu.

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