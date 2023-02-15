Altın 6 haftanın en düşüğünde! Fed etkili oldu Altının ons fiyatı, dün açıklanan ABD enflasyon verisi sonrası değer kaybına yönelirken; yaklaşık 6 haftanın en düşük seviyesini gördü. Gram altın fiyatı ise, ons altına paralel hareketine devam ediyor.

Altının ons fiyatı, dün açıklanan ABD enflasyon verisi sonrası ilk tepki olarak 1870 dolara kadar yükselirken, sonrasında düşüş eğilimine yöneldi. Ons altın bugünkü işlemlerde 1831 dolara geriledi ve 6 Ocak tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1860 doları görürken, saat 14:15 itibarıyla yüzde 1,15 oranında düşüşle 1834 dolarda hareket ediyor. 1 | 5

ABD ocak ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 6,4 oranında gerçekleşti. Piyasa beklentisi yüzde 6,2 olması yönündeydi. Ülkenin enflasyonu aralık ayında gerçekleşen yüzde 6,5 seviyesinden gerilemesine rağmen; ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde geldi ve bu durum ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) ilave faiz artırımı olasılığı kuvvetlendi. Veri sonrası dünyada dolar varlıklarını güçlendirirken, altın fiyatlarını baskı altına aldı. 2 | 5

Fed’den ilave faiz artırımı desteklendi Veri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yetkililerinin açıklamalarında enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için ilave faiz artırımlarını desteklemesi sonrası, piyasalardaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puanlık artırımına gideceği ihtimali yüzde 88 ile değişim göstermedi. 3 | 5