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  4. Altın alacaklar dikkat! Barkodlu altından sonra mobil altın uygulaması geliyor

Altın alacaklar dikkat! Barkodlu altından sonra mobil altın uygulaması geliyor

Darpane altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin üretim ve satış süreçlerini kayıt altına almak için Kıymetli Maden Takip Sistemi'ni (KMTS) devreye sokarak barkod basmaya başladı. Nisan ayı ile piyasaya barkodlu fiziki altınlar sürülmeye başlanırken, şimdi devreye mobil uygulama girecek.

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Altın alacaklar dikkat! Barkodlu altından sonra mobil altın uygulaması geliyor - Sayfa 1

Peki barkodlu altın yatırımcının işine nasıl yarayacak, mobil altın uygulaması nasıl olacak? 

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Altın alacaklar dikkat! Barkodlu altından sonra mobil altın uygulaması geliyor - Sayfa 2

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü sahte altın ve dolandırıcığılın önüne geçmek için Kıymetli Maden Takip Sistemi'ni (KMTS) adım adım devreye sokuyor. 

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Altın alacaklar dikkat! Barkodlu altından sonra mobil altın uygulaması geliyor - Sayfa 3

İlk önce Nisan 2026 itibari ile piyasaya halk arasında karekodlu altın olarak bilinen barkodlu altınlar sürülmeye başlandı. 

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Altın alacaklar dikkat! Barkodlu altından sonra mobil altın uygulaması geliyor - Sayfa 4

Sırada ise altın satın alırken telefonlara doğrulama kodu gönderilecek altın mobil uygulamasında. 

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