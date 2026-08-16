Altın alacaklar dikkat! Barkodlu altından sonra mobil altın uygulaması geliyor
Darpane altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin üretim ve satış süreçlerini kayıt altına almak için Kıymetli Maden Takip Sistemi'ni (KMTS) devreye sokarak barkod basmaya başladı. Nisan ayı ile piyasaya barkodlu fiziki altınlar sürülmeye başlanırken, şimdi devreye mobil uygulama girecek.
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü sahte altın ve dolandırıcığılın önüne geçmek için Kıymetli Maden Takip Sistemi'ni (KMTS) adım adım devreye sokuyor.
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İlk önce Nisan 2026 itibari ile piyasaya halk arasında karekodlu altın olarak bilinen barkodlu altınlar sürülmeye başlandı.
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