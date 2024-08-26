Altın alacaklar dikkat! Kuyumcularda yeni yöntem devrede

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) topluluğunda 5 yıllık AR-GE çalışması sonucu geliştirilen altın takı ve mücevher dezenfektanı hakkında konuşan Atayık, "Amerika'dan FDA sertifikalı ve Almanya akredite bağımsız kurumları tarafından test edilip onaylanmış elektronik bir cihazdır’’ dedi. Ayrıca Atayık, henüz tanıtımı yapılmadan kuyumcular tarafından yoğun talep olduğunu da vurguladı.