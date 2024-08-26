Altın alacaklar dikkat! Kuyumcularda yeni yöntem devrede
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), dünya ve Türkiye’de akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlayan yüksek teknolojili altın takı ve mücevher hijyen cihazını kuyumcuların kullanımına sundu.
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, mücevher dezenfektanının hem meslektaşlarının hem de müşterilerinin sağlığını koruyacağını ifade ederek, mağazalarında hijyen cihazını kullanan tüm kuyumculara "Sağlık ve Hijyen Öncelikli İşletme Sertifikası" verdiklerini duyurdu.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) topluluğunda 5 yıllık AR-GE çalışması sonucu geliştirilen altın takı ve mücevher dezenfektanı hakkında konuşan Atayık, "Amerika'dan FDA sertifikalı ve Almanya akredite bağımsız kurumları tarafından test edilip onaylanmış elektronik bir cihazdır’’ dedi. Ayrıca Atayık, henüz tanıtımı yapılmadan kuyumcular tarafından yoğun talep olduğunu da vurguladı.
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, çevrim içi olarak hijyen cihazı siparişi vermek isteyenlerin , "ikohaber.com" sitesi üzerinden yapabileceklerini söyleyerek şunları söyledi: "Müşteri mağazanıza geldi, tablanızdaki son model altın takı ve mücevherleri sergilemeden önce anında bir kol hareketiyle tüm takılarınızı saniyeler içerisinde dezenfekte edebiliyorsunuz.
Böylece, müşterileriniz ve çalışanlarınızın sağlığını korumuş olursunuz. Mücevher dezenfektanıyla tüm nesnelerin ve eşyaların yüzeylerini yüzde 99,99 oranında dezenfekte edebiliyoruz.