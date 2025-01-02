Altın alacaklar dikkat! Yeni dönem başladı: 185 bin lira üzerindeki işlemlerde artık kimlik zorunlu
Altın alımlarında 2025 yılı itibarıyla yeni bir dönem başladı. 185 bin lira ve üzeri altın işlemlerinde artık kimlik gösterilmesi zorunlu olacak. Düzenlemeye uymayan işletmelere ağır cezalar var.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi durumları engellemek amacıyla kuyumculardan yapılacak yüklü alım-satım işlemleri için kimlik ibraz etme zorunluluğu getirilmişti.
NTV'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlemenin uygulanması için harekete geçti.
Belli bir limitin üzerindeki altın işlemlerinde kimlik ibrazı yeni yıl itibarıyla artık zorunlu hale geldi.