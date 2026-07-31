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Altın, borsa, euro, dolar, fon... Bu hafta sadece biri kazandırdı! İşte haftalık performans rakamlar

Altın, borsa, euro, dolar, fon yatırımcısının merakla beklediği haftalık kayıp kazanç rakamları açıklandı. Yatırım araçlarının haftalık performansını gösteren grafikte sadece dövizin yatırımcıyı güldürdüğü görüldü.

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Altın, borsa, euro, dolar, fon... Bu hafta sadece biri kazandırdı! İşte haftalık performans rakamlar - Sayfa 1

Altın, borsa, euro, dolar, fon yatırımcısının 24-31 Temmuz haftasındaki kazanç ve kayıpları belli oldu. Borsa yatırımcısı bu hafta en çok kaybeden grup oldu.  En çok kazancı ise euro getirdi. 

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Altın, borsa, euro, dolar, fon... Bu hafta sadece biri kazandırdı! İşte haftalık performans rakamlar - Sayfa 2

İşte en çok kaybettirenden en çok kazandırana doğru yatırım araçlarının haftalık performansı...

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Altın, borsa, euro, dolar, fon... Bu hafta sadece biri kazandırdı! İşte haftalık performans rakamlar - Sayfa 3

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,48 değer kazandı.

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Altın, borsa, euro, dolar, fon... Bu hafta sadece biri kazandırdı! İşte haftalık performans rakamlar - Sayfa 4

BIST 100 endeksi, en düşük 13.216,16 puanı ve en yüksek 14.085,39 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,48 altında 13.458,10 puandan tamamladı.

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