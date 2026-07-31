Altın, borsa, euro, dolar, fon... Bu hafta sadece biri kazandırdı! İşte haftalık performans rakamlar
Altın, borsa, euro, dolar, fon yatırımcısının merakla beklediği haftalık kayıp kazanç rakamları açıklandı. Yatırım araçlarının haftalık performansını gösteren grafikte sadece dövizin yatırımcıyı güldürdüğü görüldü.
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Altın, borsa, euro, dolar, fon yatırımcısının 24-31 Temmuz haftasındaki kazanç ve kayıpları belli oldu. Borsa yatırımcısı bu hafta en çok kaybeden grup oldu. En çok kazancı ise euro getirdi.
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İşte en çok kaybettirenden en çok kazandırana doğru yatırım araçlarının haftalık performansı...
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,48 değer kazandı.
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