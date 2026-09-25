Altın, borsa, euro, dolar, fon... Kaybettireni çok olan haftada sadece biri kazandırdı
Altın, dolar, euro, borsa, fon yatırımcılarının beklediği haftalık kazanç kayıp tablosu belli oldu. Altın yatırımcısı belirsizlik içinde beklerken, yatırım araçları içinde sadece dolar haftayı zararsız kapattı.
18-23 Eylül haftasında en çok borsa yatırımcısı kaybetti. Kaybedeni bol haftada sadece dolar yatırımcısı haftayı artıda bitirdi.
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,90 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 12.840,20 puanı ve en yüksek 13.370,03 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,90 altında 12.899,35 puandan tamamladı.