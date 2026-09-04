Altın, borsa, euro, dolar, fon... Kaybettireni çok olan haftada zarar ettirmeyen araçlar belli oldu
Altın, dolar, euro, borsa yatırımcısının yakından takip ettiği haftalık kazanç rakamları geldi. Bu hafta sadece döviz ve para piyasası fonları yatırımcısını zarar etmekten kurtardı.
Altın yatırımcısının diken üzerinde olduğu hafta da ondan daha çok kaybettiren yatırım aracı borsa oldu. Kazanını almayan 31 Ağustos 4 Eylül haftasında kardan bahsetilemezken zarar ettirmeyen yatırım araçları belli oldu.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,30 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 13.876,66 puanı ve en yüksek 14.662,89 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,30 altında 14.012,42 puandan tamamladı.