Altın, borsa, euro, dolar...Kazandıranı bol haftada parasına para katanlar, az kazananlar belli oldu
Altın, euro, dolar, borsa, fon yatırımcısının merakla beklediği yatırım araçlarının haftalık performans rakamları geldi. Altın yatırımcısı nefes alsa da en çok kazanan onlar olmadı.
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10-14 Ağustos haftasında kaybettiren yatırım aracı olmadı. Her kesimin kazandığı haftada en çok parasını çoğaltanlar Borsa'yı tercih edenler oldu.
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