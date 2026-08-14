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  4. Altın, borsa, euro, dolar...Kazandıranı bol haftada parasına para katanlar, az kazananlar belli oldu

Altın, borsa, euro, dolar...Kazandıranı bol haftada parasına para katanlar, az kazananlar belli oldu

Altın, euro, dolar, borsa, fon yatırımcısının merakla beklediği yatırım araçlarının haftalık performans rakamları geldi. Altın yatırımcısı nefes alsa da en çok kazanan onlar olmadı.

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Altın, borsa, euro, dolar...Kazandıranı bol haftada parasına para katanlar, az kazananlar belli oldu - Sayfa 1

10-14 Ağustos haftasında kaybettiren yatırım aracı olmadı. Her kesimin kazandığı haftada en çok parasını çoğaltanlar Borsa'yı tercih edenler oldu.

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Altın, borsa, euro, dolar...Kazandıranı bol haftada parasına para katanlar, az kazananlar belli oldu - Sayfa 2

En az kazandıran dolar

Dolar/TL yüzde 0,37 değer kazandı.

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Altın, borsa, euro, dolar...Kazandıranı bol haftada parasına para katanlar, az kazananlar belli oldu - Sayfa 3

Bu hafta ABD doları yüzde 0,37 artışla 47,8810 liraya yükseldi.

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Altın, borsa, euro, dolar...Kazandıranı bol haftada parasına para katanlar, az kazananlar belli oldu - Sayfa 4

Euro yüzleri güldürmedi

Euro /TL yüzde 0,57 değer kazandı.

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