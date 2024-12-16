İslam Memiş "altın bu hafta bu rakamı görebilir" diyerek uyardı: Bomba gibi bir haftaya hazır olun
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya dair değerlendirmelerinde altın, dolar, euro ve borsa üzerindeki beklentilerini paylaştı. Piyasaların hareketliliğine dikkat çeken Memiş, altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulunarak öngördüğü bant aralıklarını açıkladı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, para piyasalarında bu haftanın oldukça yoğun geçeceğini belirterek "Kısa vadeli işlem yapanların dikkat etmesi gerekiyor. Merkez bankaları yılın son faiz kararlarını açıklayacak." diyerek yeni haftayla ilgili öngörülerini paylaştı.
Bu hafta neler olacak?
Başta ABD Merkez Bankası (FED), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) olmak üzere 30'un üzerinde merkez bankası faiz kararını açıklayacak.. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta ikinci kez bir araya gelecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Piyasa Katılımcıların Anketi" açıklanacak. Çarşamba akşamı saat 22:00'de Fed'in faiz kararı 22:30'da da Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları önemli.
Kritik gün çarşamba
Fed'in 25 baz puan faiz indirim beklentisi piyasalar tarafından fiyatlandı. Ondan sebep haftayı ikiye ayıracağım;
Çarşamba öncesi, Çarşamba sonrası.
Bu haftaya özel takip edeceğim bant aralıkları şöyle;