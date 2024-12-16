İslam Memiş "altın bu hafta bu rakamı görebilir" diyerek uyardı: Bomba gibi bir haftaya hazır olun

BORSA İSTANBUL

10 bin 125 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 9 bin 900-10 bin 380 puan aralığını takip edeceğim. 10 bin puan seviyesinin altına sarkmaları alım fırsatı olarak göreceğim. Pozitif görünüm devam ediyor.