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  4. Altın çakıldı, peki dolar nereye gidiyor? İşe yatırım bankalarının dolar/TL kurunda son tahminleri

Altın çakıldı, peki dolar nereye gidiyor? İşe yatırım bankalarının dolar/TL kurunda son tahminleri

Altın yatırımcısı haftalardır umduğunu bulamazken, dolar yatırımcılarının ise gergin bekleyişi sürüyor. Peki dolar, yukarı yönlü hareketini sürdürür mü? Dolar kaç liraya kadar yükselir? JPMorgan, Deutsche Bank, BBVA, ING Global ve Danske Bank, dolar/TL kuruna ilişkin son tahminlerini paylaştı.

Altın çakıldı, peki dolar nereye gidiyor? İşe yatırım bankalarının dolar/TL kurunda son tahminleri - Sayfa 1

Uluslararası yatırım bankaları ve finans kuruluşları, dolar/TL kuruna ilişkin beklentilerini güncelledi. 

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Altın çakıldı, peki dolar nereye gidiyor? İşe yatırım bankalarının dolar/TL kurunda son tahminleri - Sayfa 2

JPMorgan, Deutsche Bank, BBVA, ING Global ve Danske Bank'ın son tahminleri kurda yükseliş eğiliminin devam edeceğine işaret etti.

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Altın çakıldı, peki dolar nereye gidiyor? İşe yatırım bankalarının dolar/TL kurunda son tahminleri - Sayfa 3

Dolar/TL'nin 47 seviyesinin üzerinde işlem gördüğü dönemde yayımlanan raporlar, Türk lirasında kontrollü ve kademeli değer kaybı beklentisinin küresel finans çevrelerinde korunduğunu ortaya koydu.

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Altın çakıldı, peki dolar nereye gidiyor? İşe yatırım bankalarının dolar/TL kurunda son tahminleri - Sayfa 4

Kuruluşların 2026 yıl sonuna yönelik tahminleri arasında sınırlı farklılıklar bulunsa da beklentilerin büyük bölümü dolar/TL'nin 51 ile 53 bandında şekilleneceği yönünde birleşti.

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