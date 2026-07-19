Altın çakıldı, peki dolar nereye gidiyor? İşe yatırım bankalarının dolar/TL kurunda son tahminleri
Altın yatırımcısı haftalardır umduğunu bulamazken, dolar yatırımcılarının ise gergin bekleyişi sürüyor. Peki dolar, yukarı yönlü hareketini sürdürür mü? Dolar kaç liraya kadar yükselir? JPMorgan, Deutsche Bank, BBVA, ING Global ve Danske Bank, dolar/TL kuruna ilişkin son tahminlerini paylaştı.
Uluslararası yatırım bankaları ve finans kuruluşları, dolar/TL kuruna ilişkin beklentilerini güncelledi.
JPMorgan, Deutsche Bank, BBVA, ING Global ve Danske Bank'ın son tahminleri kurda yükseliş eğiliminin devam edeceğine işaret etti.
Dolar/TL'nin 47 seviyesinin üzerinde işlem gördüğü dönemde yayımlanan raporlar, Türk lirasında kontrollü ve kademeli değer kaybı beklentisinin küresel finans çevrelerinde korunduğunu ortaya koydu.