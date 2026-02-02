Altın daha da düşecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? Yanıtlar İslam Memiş'ten geldi
Altında yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar en çok 'Altın satmalı mı? Altın almalı mı?' sorusunu sordu. Altın 30 Ocak 2026 itibarıyla rotasını aşağı çevirirken, 'altın fiyatları daha da düşecek mi? 'sorusuna yanıt ise İslam Memiş'ten geldi.
Altın piyasasına ilişkin açıklamaları ile adından söz ettiren İslam Memiş katıldığı programda altın fiyatlarında son durumu ve yakın zamanda yaşanacak dalgalanmaları değerlendirdi.
Yatırmcıya dalgalanmaları hazır olmalarını tavsiye eden İslam Memiş, piyasanın kısa bir molanın arkasından yeni bir yükseliş trendine girebileceğini söyledi.
'Düşüş ve yükselişleri çok göreceğiz'
Altın yatırımcısının hem dolar fiyatlarını hem ons altın fiyatlaını yakından takip etmesini öneren İslam Memiş "Bu sert düşüşleri, sert yükselişleri bu yıl çok göreceğiz” dedi.