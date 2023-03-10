Altın, dar bantta hareket ediyor: Gözler ABD’den gelecek veride
Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde dar bantta hareket ederken, dün ABD işsizlik maaş başvuruları verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle desteklenmişti. Altın fiyatlarının bugün ise, ABD tarım dışı istihdam verisi ile yön bulması bekleniyor.
Dünya ekonomilerinin çoğunda enflasyonla mücadele devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentilerin üzerinde bir noktaya kadar yükselteceğine yönelik fiyatlamaların ülkede bazı bankaların tahvil pozisyonlarında büyük zararlar oluşmasına neden oldu.
Dün ABD'li banka hisselerinde görülen sert düşüşler risk algısını artırırdı ve altın fiyatlarını destekledi. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin yüzde 79'dan yüzde 63'e gerilediğini söyledi.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1790 doların destek, 1850 ve 1880 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
Saat 16.30'da açıklanacak istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdamın 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,95 artışla 1831 dolardan kapanmasının ardından, saat 13:38 itibarıyla yüzde 0,16 oranında yükselişle 1833 dolarda işlem görüyor. Sarı maden, bugün içerisinde 1827 dolar ile 1837 dolar arasında hareket ediyor.
Gram altın da değer kazanıyor
Altının gram fiyatı, dün ons fiyatına paralel değer kazanırken, günü yüzde 0,97 artışla 1116 liradan tamamladı.