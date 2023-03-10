Altın, dar bantta hareket ediyor: Gözler ABD’den gelecek veride

Dünya ekonomilerinin çoğunda enflasyonla mücadele devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentilerin üzerinde bir noktaya kadar yükselteceğine yönelik fiyatlamaların ülkede bazı bankaların tahvil pozisyonlarında büyük zararlar oluşmasına neden oldu.

Dün ABD'li banka hisselerinde görülen sert düşüşler risk algısını artırırdı ve altın fiyatlarını destekledi. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin yüzde 79'dan yüzde 63'e gerilediğini söyledi.