Altın, dolar, borsa ne kadar kazandırdı? Haftanın alıcısını güldüren yatırım araçları belli oldu
Gün içinde en düşük 12.449,46 puanı, en yüksek 12.668,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,70 değer kazanarak 12.668,52 puandan tamamladı. Borsa haftayı 4 puana yakın bir yükselişle tamamlarken, altın, euro, dolar, fon yatırımlarının haftalık performansı da belli oldu.
Bu hafta yatırım tercihini altın ve borsada kullananların yüzü gülerken, euro ve dolar yatırımı yapanlar umduğunu bulamadı.
1 | 14