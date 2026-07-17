Altın, dolar, euro, borsa, fon... Kaybettireni bol haftada en çok kazandıran yatırım araçları belli
Kaybedeni bol olan haftada altın, borsa, dolar, euro, fon yatırımcılarının beklediği haftalık performans rakamları geldi. İşte 17-13 Temmuz haftasının en çok kaybettiren ve kazandıran yatırım araçları....
Bu hafta altın yatırımcısının gergin bekleyişine döviz yatırımcısı da eklendi. Euro ve dolar kalbettirmese de yatay seyir yatırımcıyı endişelendirdi.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,38 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 13.941,98 puanı, en yüksek 14.265,51 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 2,38 üzerinde 13.981,05 puandan tamamladı.