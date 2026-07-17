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  4. Altın, dolar, euro, borsa, fon... Kaybettireni bol haftada en çok kazandıran yatırım araçları belli

Altın, dolar, euro, borsa, fon... Kaybettireni bol haftada en çok kazandıran yatırım araçları belli

Kaybedeni bol olan haftada altın, borsa, dolar, euro, fon yatırımcılarının beklediği haftalık performans rakamları geldi. İşte 17-13 Temmuz haftasının en çok kaybettiren ve kazandıran yatırım araçları....

Altın, dolar, euro, borsa, fon... Kaybettireni bol haftada en çok kazandıran yatırım araçları belli - Sayfa 1

Bu hafta altın yatırımcısının gergin bekleyişine döviz yatırımcısı da eklendi. Euro ve dolar kalbettirmese de yatay seyir yatırımcıyı endişelendirdi. 

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Altın, dolar, euro, borsa, fon... Kaybettireni bol haftada en çok kazandıran yatırım araçları belli - Sayfa 2

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,38 değer kaybetti.

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Altın, dolar, euro, borsa, fon... Kaybettireni bol haftada en çok kazandıran yatırım araçları belli - Sayfa 3

BIST 100 endeksi, en düşük 13.941,98 puanı, en yüksek 14.265,51 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 2,38 üzerinde 13.981,05 puandan tamamladı.

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Altın, dolar, euro, borsa, fon... Kaybettireni bol haftada en çok kazandıran yatırım araçları belli - Sayfa 4

Altının gram fiyatı yüzde 2,45 değer kaybetti.

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