Altın, dolar, euro, borsa... Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları
Altın, euro, dolar, borsa, fon yatırımcılarının merakla beklediği 22 Haziran 26 Haziran haftası yatırım araçları performans rakamları açıklandı. Döviz dışındaki diğer araçlar yatırımcısına kaybettirdi.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,13 değer kaybetti.
2 | 15
BIST 100 endeksi, en düşük 14.147,05 puanı ve en yüksek 14.871,49 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,13 altında 14.274,02 puandan tamamladı.
3 | 15