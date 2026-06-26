  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Altın, dolar, euro, borsa... Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları

Altın, dolar, euro, borsa... Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları

Altın, euro, dolar, borsa, fon yatırımcılarının merakla beklediği 22 Haziran 26 Haziran haftası yatırım araçları performans rakamları açıklandı. Döviz dışındaki diğer araçlar yatırımcısına kaybettirdi.

Altın, dolar, euro, borsa... Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları - Sayfa 1

Bu hafta en büyük kaybı borsa ve altın yatırımcısı yaşadı. 

1 | 15
Altın, dolar, euro, borsa... Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları - Sayfa 2

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,13 değer kaybetti.

2 | 15
Altın, dolar, euro, borsa... Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları - Sayfa 3

BIST 100 endeksi, en düşük 14.147,05 puanı ve en yüksek 14.871,49 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,13 altında 14.274,02 puandan tamamladı.

3 | 15
Altın, dolar, euro, borsa... Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları - Sayfa 4

Cumhuriyet altınının satış fiyatı  yüzde 1,62 düşüşle 41 bin 98 liraya geriledi.

4 | 15