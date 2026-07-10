Altın, dolar, euro borsa... Hangisi yatırımcısını güldürdü, hangisi ağlattı? İşte haftalık rakamlar
Altın yatırımcısının umudunu kestiği haftada yatırım araçları arasında sadece döviz tarafında hafif bir yükselti yaşandı. İşte 6-10 Temmuz haftasında altın, dolar, euro, borsa ve fonlarda haftalık kazanç ve kayıp performans rakamları...
Güvenli limanı altında hafta başı yaşanan düşüş hafta ortalarında toparlanmaya başlasa da yatırımcılar zarardan kurtulamadı.
BORSA İSTANBUL
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,67 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 14.053,48 puanı ve en yüksek 14.629,66 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,67 altında 14.321,19 puandan tamamladı.