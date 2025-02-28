Altın, dolar, euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı...
Şubat ayının son haftasında en çok kazandıran yatırım araçları belli olurken, altın, dolar, euro ve borsadaki getiri oranları dikkat çekti.
BIST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 9.422,17 puanı ve en yüksek 9.782,23 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,59 üstünde 9.658,72 puandan tamamladı.
GRAM ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,68 azalışla 3 bin 340 liraya indi.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,64 düşüşle 22 bin 630 liraya indi.