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  4. Altın, dolar, euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı...

Altın, dolar, euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı...

Şubat ayının son haftasında en çok kazandıran yatırım araçları belli olurken, altın, dolar, euro ve borsadaki getiri oranları dikkat çekti.

Altın, dolar, euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 1

BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 9.422,17 puanı ve en yüksek 9.782,23 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,59 üstünde 9.658,72 puandan tamamladı.

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Altın, dolar, euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 2

GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,68 azalışla 3 bin 340 liraya indi.

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Altın, dolar, euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,64 düşüşle 22 bin 630 liraya indi.

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Altın, dolar, euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 4

GRAM ALTIN

Geçen hafta sonu 5 bin 749 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,70 azalarak 5 bin 594 liraya geriledi.

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