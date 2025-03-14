Altın, dolar, euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı...
Mart ayının ikinci haftasında en çok kazandıran yatırım araçları belli olurken, altın, dolar, euro ve borsadaki getiri oranları dikkat çekti.
BIST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 10.357,09 puanı ve en yüksek 10.862,97 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,17 üstünde 10.840,59 puandan tamamladı.
KÜLTE ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,10 artışla 3 bin 524 liray yükseldi.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,98 yükselişle 23 bin 861 liraya çıktı.