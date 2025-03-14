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  4. Altın, dolar, euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı...

Altın, dolar, euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı...

Mart ayının ikinci haftasında en çok kazandıran yatırım araçları belli olurken, altın, dolar, euro ve borsadaki getiri oranları dikkat çekti.

Altın, dolar, euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 1

BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 10.357,09 puanı ve en yüksek 10.862,97 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,17 üstünde 10.840,59 puandan tamamladı.

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Altın, dolar, euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 2

KÜLTE ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,10 artışla 3 bin 524 liray yükseldi.

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Altın, dolar, euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,98 yükselişle 23 bin 861 liraya çıktı.

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Altın, dolar, euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 4

GRAM ALTIN

Geçen hafta sonu 5 bin 730 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,02 artarak 5 bin 903 liraya yükseldi.

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