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  4. Altın, dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı...

Altın, dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltın alınması piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Mart ayının üçüncü haftasında en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.

Altın, dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 1

BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 8.984,54 puanı ve en yüksek 10.902,61 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 16,57 altında 9.044,64 puandan tamamladı.

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Altın, dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 2

KÜLÇE ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,17 artışla 3 bin 671 liraya,

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Altın, dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 4,13 yükselişle 24 bin 846 liraya çıktı.

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Altın, dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 4

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 5 bin 903 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,22 artarak 6 bin 152 liraya yükseldi.

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