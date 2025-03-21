Altın, dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltın alınması piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Mart ayının üçüncü haftasında en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.
BIST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 8.984,54 puanı ve en yüksek 10.902,61 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 16,57 altında 9.044,64 puandan tamamladı.
KÜLÇE ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,17 artışla 3 bin 671 liraya,
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 4,13 yükselişle 24 bin 846 liraya çıktı.