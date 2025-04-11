Altın, Dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı...
Nisan ayının ikinci haftasında en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu.
BIST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 9.050,56 puanı ve en yüksek 9.581,24 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,01 üstünde 9.380,95 puandan tamamladı.
KÜLÇE ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,45 artışla 3 bin 960 liraya çıktı.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,36 yükselişle 26 bin 782 liraya çıktı.