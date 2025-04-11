  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Altın, Dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı...

Altın, Dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı...

Nisan ayının ikinci haftasında en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu.

Altın, Dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 1

BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 9.050,56 puanı ve en yüksek 9.581,24 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,01 üstünde 9.380,95 puandan tamamladı.

1 | 9
Altın, Dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 2

KÜLÇE ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,45 artışla 3 bin 960 liraya çıktı.

2 | 9
Altın, Dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,36 yükselişle 26 bin 782 liraya çıktı.

3 | 9
Altın, Dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 4

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 6 bin 235 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 6,38 artarak 6 bin 633 liraya yükseldi.

4 | 9