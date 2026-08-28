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  4. Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Altın, borsa, euro, dolar, fon yatırımcısının beklediği haftalık kazanç raporları geldi. 21-28 ağustos haftasında altın, döviz, borsa yatırımcısı da kazansa da en çok getiriyi fonlar kaydetti.

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Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! - Sayfa 1

Bu hafta altın yatırımcısı karamsarlığı kırarken, en çok kazananlar ise kıymetli maden fonları seçenler oldu.

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Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! - Sayfa 2

EURO

Euro /TL yüzde 0,09 değer kazandı.

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Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! - Sayfa 3

Euro da yüzde 0,09 yükselişle 56,2320 liraya çıktı.

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Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! - Sayfa 4

DOLAR

Dolar/TL yüzde 0,37 değer kazandı.

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