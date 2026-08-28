Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
Altın, borsa, euro, dolar, fon yatırımcısının beklediği haftalık kazanç raporları geldi. 21-28 ağustos haftasında altın, döviz, borsa yatırımcısı da kazansa da en çok getiriyi fonlar kaydetti.
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Bu hafta altın yatırımcısı karamsarlığı kırarken, en çok kazananlar ise kıymetli maden fonları seçenler oldu.
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