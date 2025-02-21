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  4. Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı...

Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı...

Şubat ayının üçüncü haftasında en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.

Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 1

BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 9.474,03 puanı ve en yüksek 9.953,91 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,79 altında 9.602,16 puandan tamamladı.

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Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 2

ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,73 artışla 3 bin 432 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 yükselişle 23 bin 244 liraya çıktı.

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Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 3

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 5 bin 710 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,68 artarak 5 bin 749 liraya yükseldi.

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Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 4

DOLAR

Bu hafta ABD doları yüzde 0,53 değer kazanarak 36,4100 liraya çıktı.

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