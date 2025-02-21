Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı...
Şubat ayının üçüncü haftasında en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.
BIST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 9.474,03 puanı ve en yüksek 9.953,91 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,79 altında 9.602,16 puandan tamamladı.
ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,73 artışla 3 bin 432 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 yükselişle 23 bin 244 liraya çıktı.
ÇEYREK ALTIN
Geçen hafta sonu 5 bin 710 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,68 artarak 5 bin 749 liraya yükseldi.