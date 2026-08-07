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  4. Altın, dolar, Euro, borsa ne kadar kazandırdı? İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı...

Altın, dolar, Euro, borsa ne kadar kazandırdı? İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı...

Ağustos ayının ilk haftasında finansal piyasalarda haftanın en çok kazandıran ve en fazla kaybettiren yatırım araçları açıklandı.

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Altın, dolar, Euro, borsa ne kadar kazandırdı? İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 1

BORSA İSTANBUL

BIST 100 endeksi, en düşük 13.376,01 puanı ve en yüksek 13.956,18 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,39 üzerinde 13.779,39 puandan tamamladı.

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Altın, dolar, Euro, borsa ne kadar kazandırdı? İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 2

GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 8,29 artışla 6 bin 664 liraya çıktı.

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Altın, dolar, Euro, borsa ne kadar kazandırdı? İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,12 yükselişle 43 bin 532 liraya çıktı.

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Altın, dolar, Euro, borsa ne kadar kazandırdı? İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 4

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 10 bin 103 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 8,25 artışla 10 bin 936 liraya yükseldi.

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