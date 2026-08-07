Altın, dolar, Euro, borsa ne kadar kazandırdı? İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı...
Ağustos ayının ilk haftasında finansal piyasalarda haftanın en çok kazandıran ve en fazla kaybettiren yatırım araçları açıklandı.
BORSA İSTANBUL
BIST 100 endeksi, en düşük 13.376,01 puanı ve en yüksek 13.956,18 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,39 üzerinde 13.779,39 puandan tamamladı.
GRAM ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 8,29 artışla 6 bin 664 liraya çıktı.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,12 yükselişle 43 bin 532 liraya çıktı.