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  4. Borsa, altın, dolar, Euro! Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa, altın, dolar, Euro! Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama %2,59 değer kaybederken, dolar/TL %0,04, euro/TL %0,21, altının gram fiyatı ise %0,37 değer kazandı. ABD doları %0,04 değer kaybederken, euro ise %0,21 artışla değer kazandı.

Borsa, altın, dolar, Euro! Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? - Sayfa 1

BIST 100 endeksi, en düşük 10.358,55 ve en yüksek 10.758,92 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre %2,59 değer kaybederek 10.400,48 puandan tamamladı.

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Borsa, altın, dolar, Euro! Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? - Sayfa 2

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta %0,37 artışla 2.430 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise %1,33 artarak 16.190 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 4.010 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 3.975 liraya geriledi.

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Borsa, altın, dolar, Euro! Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? - Sayfa 3

Bu hafta ABD doları %0,04 değer kaybederek 32,2160 liraya düşerken, euro %0,21 artışla 35,0330 liraya çıktı.

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Borsa, altın, dolar, Euro! Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? - Sayfa 4

Yatırım fonları bu hafta %0,20 ve bireysel emeklilik fonları %0,40 değer kaybetti. Kategorilere göre bakıldığında, yatırım fonları içinde en çok kazandıran %0,97 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

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