Altın, dolar ve borsa yatırımcısının gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte piyasanın tahmini
Yurt içi piyasalarda gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı (TCMB) faiz kararında olacak. Peki piyasalarda beklenti ne? Son haftalarda borsa ve altında sert hareketler dikkat çekti. Dolar/TL’de ise zaman zaman 33’ün altı test edildi. Son tahminler neler? İşte detaylar...
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı bugün belli oluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini saat 14.00’te açıklayacak. Halihazırda faiz oranı yüzde 50 seviyesinde bulunuyor.
Türkiye’nin gri listeden çıkışı ve sonrasında Moody’s’in not artırımı kararı piyasaların odağındaydı. Borsa ve altın fiyatları geçen hafta rekor seviyeleri test etti. Peki faiz kararı öncesi piyasada beklentiler neler? Dolarda yön ne olur?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Ekonomist Tuğba Ekin, şunları söyledi:
“Piyasa beklentisi faizlerin sabit bırakılması yönünde devam ediyor. Yapılacak açıklamalar, yeni sterilizasyon adımları önemli. Karar metnindeki değişikliklere odaklanacağız. Enflasyona dair önceki karar metninde yer alan görüşlerin ne olduğuna bakacağız. Merkez Bankası’nın piyasa üzerinde agresif bir fiyatlama etkisi oluşturması beklenmiyor. Piyasada enflasyonu baskılamak adına likiditenin azaltılması, sınai tarafında ödemeler dengesini çok zor bir sınıra getirdi. Bununla ilgili gelişmeler orta vade beklentileri ve hisse bazlı ayrışmaları etkileyebilir.
MOODY’S’İN KARARI POZİTİF YANSIDI
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının iki kademe artış yaptığı durumlar oldukça nadir görülüyor. Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe yükselterek “B3"ten "B1"e taşırken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.