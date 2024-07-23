Altın, dolar ve borsa yatırımcısının gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte piyasanın tahmini

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Ekonomist Tuğba Ekin, şunları söyledi:

“Piyasa beklentisi faizlerin sabit bırakılması yönünde devam ediyor. Yapılacak açıklamalar, yeni sterilizasyon adımları önemli. Karar metnindeki değişikliklere odaklanacağız. Enflasyona dair önceki karar metninde yer alan görüşlerin ne olduğuna bakacağız. Merkez Bankası’nın piyasa üzerinde agresif bir fiyatlama etkisi oluşturması beklenmiyor. Piyasada enflasyonu baskılamak adına likiditenin azaltılması, sınai tarafında ödemeler dengesini çok zor bir sınıra getirdi. Bununla ilgili gelişmeler orta vade beklentileri ve hisse bazlı ayrışmaları etkileyebilir.