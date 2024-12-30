Altın fiyatları 2024'ü nasıl tamamlayacak? İslam Memiş'ten yatırımcıya dikkat çeken açıklamalar!
Finans analisti İslam Memiş, altın, dolar ve euro ekseninde yeni haftayı ve yeni yılı değerlendirerek, yatırımcılara önemli açıklamalarda bulundu.
Altı ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve euro ekseninde yeni haftayı ve yeni yılı değerlendirdi.
Memiş, "Hafta geneli tatil rehavetinde geçebilir" diyerek öngörülerini açıkladı.
Söylediklerinin yatırım tavsiye olmadığının altını çizen İslam Memiş'in TV 100'deki yazısı şu şekile oldu:
"Para piyasalarının bu hafta sakin ve kısa bir haftayı geride bırakmasını bekliyorum. Yurt içi piyasalarda TÜİK enflasyon verisini takip edeceğiz. Hafta geneli tatil rehavetinde geçebilir. Para piyasalarında bu hafta şu bant aralığını takip edeceğim:
Bist100 endeksi; Geçen haftayı 10 bin 25 puan seviyesinden tamamlamıştı. 10 bin seviyesinin üzerinde kalma çabasını sürdürüyor. Pozitif beklentim devam ediyor. 10 bin 200-10 bin 500 direncini takip edeceğim. Bu haftanın özelinde 9 bin 800-10 bin 200 puan aralığını takip edeceğim.
Döviz kurları; Genel itibariyle yükseliş yönlü öngörüm devam ediyor. Dolar/TL 35,15 lira, avro/TL 36,97 lira seviyesinde kapanış yapmılştı. EUR/USD paritesi nedenli Euro'nun daha hareketli olması beklenebilir. EUR/USD paritesi, haftayı 1,0425 seviyesinden tamamladı. 1,04-1,06 aralığını takip etmeyi sürdürüyorum. Euro'nun oldukça ucuz olduğunu gözlemliyorum. Şubat'ta 1,08 seviyesini bekliyor olacağım.