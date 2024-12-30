Altın fiyatları 2024'ü nasıl tamamlayacak? İslam Memiş'ten yatırımcıya dikkat çeken açıklamalar!

Bist100 endeksi; Geçen haftayı 10 bin 25 puan seviyesinden tamamlamıştı. 10 bin seviyesinin üzerinde kalma çabasını sürdürüyor. Pozitif beklentim devam ediyor. 10 bin 200-10 bin 500 direncini takip edeceğim. Bu haftanın özelinde 9 bin 800-10 bin 200 puan aralığını takip edeceğim.