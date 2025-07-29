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  4. Altın fiyatları 3 haftanın dibinde: Fiyatlar yükselecek mi?

Altın fiyatları 3 haftanın dibinde: Fiyatlar yükselecek mi?

Altın fiyatları 29 Temmuz 2025 Salı gününe yatay seyrederek üç haftanın en düşük seviyesine yakın seviyeden başladı. Küresel ölçekte ticaret savaşı endişelerinin azalması ve doların değer kazanması, güvenli liman olarak görülen altının cazibesini zayıflattı.Peki altın fiyatları yükselir mi? Uzmanlar ne diyor?

Altın fiyatları 3 haftanın dibinde: Fiyatlar yükselecek mi? - Sayfa 1

Altın fiyatları yeni günde yatay seyrederek üç haftanın en düşük seviyesine yakın kaldı. Küresel ölçekte ticaret savaşı endişelerinin azalması ve doların değer kazanması, güvenli liman olarak görülen altına talebi zayıflattı.

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Altın fiyatları 3 haftanın dibinde: Fiyatlar yükselecek mi? - Sayfa 2

Spot altın, ons başına yüzde 0,1 düşerek 3 bin 113,33 dolarda seyrediyor. Altın, önceki seansta 9 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine gerilemişti.

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Altın fiyatları 3 haftanın dibinde: Fiyatlar yükselecek mi? - Sayfa 3

ABD altın vadeli işlemleri ise 3 bin 310,80 dolar seviyesinde yatay seyretti.

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Altın fiyatları 3 haftanın dibinde: Fiyatlar yükselecek mi? - Sayfa 4

Gram altın ne kadar?

ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerle birlikte Türkiye'de altının gram fiyatında da hafif bir düşüş yaşandı. Gram altın yeni güne yüzde 0,1'lik düşüşle başladı. Gram altın 4 bin 319 lira seviyesinde seyrediyor.

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