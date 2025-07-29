Altın fiyatları 3 haftanın dibinde: Fiyatlar yükselecek mi?
Altın fiyatları 29 Temmuz 2025 Salı gününe yatay seyrederek üç haftanın en düşük seviyesine yakın seviyeden başladı. Küresel ölçekte ticaret savaşı endişelerinin azalması ve doların değer kazanması, güvenli liman olarak görülen altının cazibesini zayıflattı.Peki altın fiyatları yükselir mi? Uzmanlar ne diyor?
Altın fiyatları yeni günde yatay seyrederek üç haftanın en düşük seviyesine yakın kaldı. Küresel ölçekte ticaret savaşı endişelerinin azalması ve doların değer kazanması, güvenli liman olarak görülen altına talebi zayıflattı.
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Spot altın, ons başına yüzde 0,1 düşerek 3 bin 113,33 dolarda seyrediyor. Altın, önceki seansta 9 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine gerilemişti.
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