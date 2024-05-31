Altın fiyatları Fed'e odaklandı: Açıklama piyasayı nasıl etkiler?
Altın fiyatları durgun seyre devam ediyor. Ons altın 2.345 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Peki ABD Merkez Bankası Fed'in faiz açıklaması altın piyasasını nasıl etkileyecek? İşte detaylar...
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi için sinyal vermesi beklenirken Fed yetkilileri yakın zamanda faiz indirimini gerektirecek bir durum olmadığını açıkladı.
ABD faizlerine göre yön tayin eden altın fiyatları da bu durumdan ötürü yatay seyre yöneldi.
ABD'de dolara görece olarak yüksek faiz uygulandığından yatırımcılar dolarda kalarak tercihlerini bu yönde kullanıyor ve altına olan talep güçlenmiyor.
Faizin düşmesi durumunda doların getirisinin azalacağından diğer yatırım araçlarına talep artabilir.