Altın fiyatları için dev bankaların tahminleri ne oldu?
İran savaşında ateşkes, piyasaları da sakinleştirirken Goldman Sachs başta olmak üzere bankalara göre altın fiyatlarında toparlanma ne seviyede olacak? Altın fiyatlarında analistler, uzun vadeli iyimserliği koruyor.
Altın fiyatları, Orta Doğu’daki savaşın başladığı mart ayı başından bu yana 5 bin 500 doların üzerindeki rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 10 geriledi.
Artan tahvil getirileri ve dolarda güçlenme ile yatırımcılar nakde geçerken, ateşkesle rahatlayan piyasalarda beklentiler yeniden öne çıkıyor.
ANZ analistleri Soni Kumari ve Daniel Hynes tarafından yayımlanan notta, küresel piyasalarda büyüme ve enflasyon dengesinin bozulmasıyla merkez bankalarının faiz indirimlerine geri döneceği ve fiyatlarda toparlanma olacağı öngörüldü.