Altın fiyatları neden düşüyor, ne zamana kadar düşer? Altın fiyatları artacak mı? Uzmanların yorumu.

Fed faiz kararının açıklanmasından bu yana hareketli olan altın, bir yükseliyor bir düşüyor. Yatırımcının aklıyla oynayan altın için tahminler şu anda alt üst olmuş durumda. Peki altın düşüyor mu, neden düşüyor ve altın ne zamana kadar düşecek? Uzmanlardan kritik yorum…