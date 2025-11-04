Altın fiyatları neden düşüyor, ne zamana kadar düşer? Altın fiyatları artacak mı? Uzmanların yorumu.
Geçtiğimiz haftalarda ping yapan altın, hızlı yükselişinin ardından bu kez de ters yöne seyretmeye başladı. Peki altın ne zamana kadar düşer, çok düşer mi? Altın fiyatları artacak mı yoksa düşecek mi? İşte uzmanlardan kritik yorumlar…
Fed faiz kararının açıklanmasından bu yana hareketli olan altın, bir yükseliyor bir düşüyor. Yatırımcının aklıyla oynayan altın için tahminler şu anda alt üst olmuş durumda. Peki altın düşüyor mu, neden düşüyor ve altın ne zamana kadar düşecek? Uzmanlardan kritik yorum…
Altın fiyatları son haftalarda rekor seviyelerden gerileyerek yatırımcıların gündemine oturdu. Peki altın neden düşüyor, düşüş sürecek mi? İşte güncel altın fiyatları, uzman yorumları ve piyasalardaki son gelişmeler.